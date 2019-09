Adrian Nastase, INTERZIS de primarul Iasului intr-un muzeu. Fostul premier spera ca in 2020 'iesenii vor alege un om mai intelept, demn de inaintasi'

Adrian Năstase a participat la o conferinţă a Fundaţiei Titulescu la Iaşi, însă fostul prim-ministru îl acuză pe primarul Mihai Chirica de interzicea organizării evenimentului la un muzeu. Prin urmare, Adrian Năstase anunţă că amână o donaţie pe care dorea să o facă muzeului până după alegerile locale din 2020, când speră ca municipiul să aibă un alt primar.

"M-am bucurat sa merg la Iasi pentru o conferintă, pe care Fundatia Titulescu a initiat-o, in legatură cu perioada premergătoare Marii Uniri si cu cei care au contribuit la dezvoltarea României moderne. Din punct de vedere istoric, este vorba de perioada dintre 1859 si 1918. Dintre „Mica” Unire si „Marea” Unire. Este vorba si despre cei care au avut un rol fundamental in acea perioadă pentru consolidarea identitătii nationale si pentru realizarea Unirii. In domeniul politic, in domeniul cultural, al limbii, al bisericii, al literaturii, etc. De aici, tema conferintei – „Rolul elitelor in construirea României moderne”. Au mai prezentat comunicări profesorii Alin Spânu, Ionut Cojocaru si Liviu Tăranu. Eu am vorbit despre sociologia elitelor, despre conceptul de elită (natională, guvernamentală, ne-guvernamentală, etc), preluănd unele dintre teoriile lui Vilfredo Pareto. Si desigur am prezentat contributiile generatiei pasoptistilor, a oamenilor politici, a oamenilor de cultură la realizarea marilor idealuri, concretizate in 1918.

Totusi, am subliniat că doar in putine momente, elita romaneasca a actionat consensual. De obicei, ea a fost divizată. Si am dat numeroase exemple, lărgind aria si pentru perioada interbelică. De altfel, acelasi lucru se observă si acum.

Conferinta s-a desfăsurat la Cercul Militar, desi convenisem initial ca ea sa aibă loc la sediul noului Muzeu municipal, unde urma să fie vernisată o expozitie cu gravuri si litografii ale Iasului. In special, mai multe litografii colorate de mână, realizate de J. Rey si tipărite la 1845, la Iasi, de Muller dar si litografii ale Bucovinei, realizate de Oskar Laske. Anuntasem intentia mea de a dona aceste lucrări Muzeului nou infiintat.

Din păcate, inainte de eveniment, primarul Iasului a interzis folosirea sălii muzeului si i-a interzis directoare Ichim chiar si participarea la evenimentul de la Cercul Militar – unde am vernisat si expozitia de grafică.

In aceste conditii, am decis să revin asupra hotărârii de a dona lucrările si voi astepta, cu răbdare, alegerile locale de anul viitor, cu speranta că iesenii vor alege un om mai intelept, demn de înaintasi", scrie Adrian Năstase pe blog.