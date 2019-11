Adrian Nastase: Iohannis sugereaza ca PSD-ului 'i se rupe' de statul de drept

Fostul premier Adrian Năstase a taxat joi o afirmație a președintelui Klaus Iohannis despre statul de drept („Fără mine, statul de drept din România s-ar fi rupt”), spunând că șeful statului are nevoie de meditații pe acest subiect.

„„Se rupe” statul de drept?

„Fără mine, statul de drept din România s-ar fi rupt”. Fraza aceasta a candidatului Iohannis va rămâne peste ani. Parcă il vedem pe Iohannis lipind o scândură sub statul de drept ca acesta să nu se rupă. El sugerează, de altfel, că PSD-ului „i se rupe” de statul de drept. Ceea ce e exgerat.

Eu cred că PSD si guvernele sale nu au explicat suficient de clar ce trebuie să se inteleagă prin „stat de drept” in România. Spre exemplu „statul de drept” este compatibil cu incălcarea deciziilor Curtii Constitutionale, de care lui Iohannis „i se …”? Eu cred că nu.

Pe de altă parte, „statul de drept” presupune condamnarea abuzurilor privitoare la drepturile si libertătile românilor. Independenta justitiei nu inseamnă doar să lauzi DNA, Diicot, parchete. Ca presedinte, ai datoria – atunci când una din puterile statului o ia razna – să intervii, să critici. Ar fi amestec dacă te-ai amesteca in anumite dosare concrete – cele cu casele de la Sibiu, de exemplu. „Republica procurorilor” nu e prevăzută in constitutie. De aceea, republica prevăzută in Constitutie trebuie apărată impotriva oricăror deformări.

In plus, Constitutia noastră nu a fost amendată pentru a incorpora „to-do-listurile” lui Barroso sau Nuland. Acceptarea „fezandării” României in numele „statului de drept” nu intră in fisa postului de la Cotroceni. Nici acceptarea unui statut de semi-colonie (stat de mâna a doua, ca să fiu mai elegant) nu este compatibilă cu textul Constitutiei noastre.

Conform Constitutiei, „România este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului…si PLURALISMUL POLITIC reprezintă valori supreme…” (art.1). Oare in numele acestui text din Constitutie, cerea Iohannis desfiintarea PSD?

Eu cred că Iohannis ar fi trebuit să primească, gratuit, meditatii in legătură cu ceea ce inseamnă „statul de drept” potrivit Constitutiei României. Este clar că alte tări, promovându-si interesele in Europa post-comunistă folosesc diferite „mantre”. După „drepturile omului” a venit vremea „statului de drept”. Fraierii „muscă”. Uneori si liderii lor.

In opinia mea, noi trebuie să ne respectăm Constitutia si să ne apărăm interesele, inclusiv capitalul national. Si, desigur, să nu ascultăm „cântecele de sirenă” nici chiar atunci când vin de la un candidat la prezidentiale.

Intre „statul de drept” al lui Iohannis si „respectarea Constitutiei României” a lui Dăncilă, aleg varianta natională.

Sper ca si voi să o votati pe Viorica Dăncilă!”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.