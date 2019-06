Adrian Nastase: Klaus Iohannis nu are drept de initiativa in ceea ce priveste revizuirea Constitutiei

Adrian Nastase 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul premier PSD Adrian Nastase a apreciat, joi, pe blogul sau, ca Guvernul ar trebui sa interzica prin ordonanta de urgenta organizarea unui referendum de revizuire a Constitutiei in ziua alegerilor prezidentiale. De asemenea, fostul premier PSD precizeaza ca, revizuirea Constitutiei poate fi initiata de presedintele Romaniei la propunerea guvernului, asadar, Klaus Iohannis nu are niciun drept de initiativa in acest fel. Primul lider PSD care a semnat petitia lui Adrian Natase: ''Trebuie sa invatam din trecut, sa ne asumam greselile'' „Constitutia noastra face o diferenta clara intre referendumul consultativ si referendumul pentru revizuirea Constitutiei. In cazul nostru, Pr ...