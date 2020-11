Adrian Nastase: Klaus Iohannis vrea un fel de privatizare a Parlamentului. Ce se intampla acum este absolut incredibil

Fostul premier Adrian Năstase a declarat, joi seară, la Antena 3, că încăpățânarea președintelui Klaus Iohannis de a organiza alegeri parlamentare devine din ce în ce mai deranjantă și absurdă pe măsură ce crește numărul românilor care mor din cauza COVID-19.

„Devine din ce in ce mai deranjant, cu cat e mai mare numarul de cazuri, si mai mult pare absurda aceasta pretentie. A vorbi despre democratie si alegeri cu orice pret, pare ca Iohannis vrea ca in sectiile de vot sa participe doar STS cu tabletele (...) Ce se intampla acum este absolut incredibil. Ma uit la numarul de morti care creste in mod serios in fiecare zi, asta ne arata ca avem o problema foarte serioasa”, a declarat fostul premier.

„Ce fel de dezbateri vom avea, cand vedem cel mult niste poze printre reclame la pantofi, medicamente? Ce fel de dezbatere e asta, cum poti sa alegi, cum poti sa ajungi la optiuni corecte in asemenea conditii? Dadea exempu Iohannis alegerile din SUA, dar aproape 2/3 au votat prin corespondenta, o practica pe care nu o avem in Romania”, a mai spus Adrian Năstase.

„Parlamentul trebuie sa fie al poporului, dar el (Klaus Iohannis) vrea un Parlament al sau, e un fel de privatizare a Parlamentului. Cred ca PSD si alte partide ar fi trebuit sa cenzureze mai mult aceasta dorinta”, a mai punctat acesta.