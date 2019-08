Adrian Nastase propune ca 10 august sa fie Ziua Porților deschise la guvern

Adrian Năstase, cel care a reuşit transformarea FSN/PDSR, printr-o mișcare abilă de contopire cu partidul istoric social democrat, din păcate reușită doar onomastic, face o propunere, după protestul din 10 august din acest an: „La 1 septembrie 2004, am organizat, ca prim-ministru, pentru prima dată, o Zi a Portilor Deschise la Palatul Victoria. In […]