Adrian Nastase: PSD a intrat in modul 'turbo'

Fostul premier Adrian Năstase le recomandă social-democraților să învețe din campaniile pentru Brexit și din campaniile prezidențiale ale lui Barack Obama și Donald Trump faptul că metodele clasice cu mitinguri și mersul din poartă în poartă au fost depășite de „inteligența” artificială și că PSD, pentru a câștiga alegerile locale si parlamentare, trebuie să vină cu ceva mai mult decât pensii si salarii.

„La sfârsitul acestei luni, Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeană. Nu-mi propun, deocamdată, să discut consecintele acestei decizii. Cred insă că merită să examinăm, mai atent, MODALITATEA prin care s-a ajuns la această decizie (referendum plus rundă de alegeri). In acest an, la noi vor avea loc si alegeri locale si alegeri parlamentare. Cum pot fi pregătite aceste alegeri? Imi permit să sugerez vizionarea si analiza unui film exceptional – BREXIT, in regia lui Toby Haynes, cu Benedict Cumberbatch in rolul principal. Cred că, mai ales, pentru organizatiile de tineri, ar fi un exercitiu foarte util.

Felul in care au fost construite mesajele de campanie, in special pentru tabăra „leave”, semnificatia sloganului „take back control”, felul in care prin internet pot fi identificate segmente ale electoratului tintă reprezintă teme de reflectie. Spre deosebire de partidul laburist, inghetat in metodele traditionale de campanie – „door to door”, mitinguri, etc, echipa lui Cummings găseste – intr-un fel regretabil, poate – modalitatea de a ajunge la frustrările cumulate in zeci de ani in societatea britanică. Si nu doar in legătură cu imigrantii.

Pornind de la campania lui Obama, apoi cea a lui Trump (unde a existat acelasi principal finantator ca si in cazul Brexit), regăsim ‘inteligenta’ calculatoarelor si softuri tot mai sofisticate in slujba campaniilor electorale, firme de genul Cambridge Analylica (unii vor spune poate că si la noi STS ar putea să povestească pe această temă…) si au devenit actori importanti in campaniile electorale.

Sper ca si PSD să fi invătat din lectiile campaniilor din 2019 că, pentru a convinge electoratul, e nevoie de mai mult decât de mesajul cu salariile si pensiile.

PS M-am bucurat să aflu că departamentele partidului („guvernul din umbră”) functionează in modul „turbo” iar Institutul social democrat „Ovidiu Sincai” si-a redeschis portile pentru viitoarele cadre ale partidului. Asta arată că partidul este pregătit pentru (re)intâlnirea cu alegătorii din acest an”, a scris Năstase pe blogul său.