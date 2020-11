Adrian Nastase: PSD nu acționeaza inteligent. Intram in scenariul dorit de Klaus Iohannis

Fostul premier Adrian Năstase a declarat, joi seară, la Antena 3, că PSD și celelalte formațiuni de stânga nu acționează nici inteligent și nici eficient, astfel că PNL și Klaus Iohannis au drum liber pentru formarea viitorului Guvern. În opinia lui Năstase, PSD are puține șanse să formeze o majoritate parlamentară și chiar dacă ar reuși, Klaus Iohannis poate să-și impună premierul pe care și-l dorește prin sperietoarea dizolvării Parlamentului.

Întrebat dacă opoziția la PNL este slabă sau nici măcar nu încearcă să opună rezistență, Adrian Năstase a zâmbit și a spus: „Am facut o constatare privind din exterior, este evident ca PSD si celelalte partide care isi declara optiuni de stanga nu reusesc sa actioneze in mod inteligent, eficient. Ce se intampla in momentul de fata este ca intram in scenariul lui Klaus Iohannis, cu un partid de 30% care va avea control asupra Președinției, Guvernului, Parlamentului, serviciilor de informatii, CSAT, chiar Justitia pana la urma”.

Fostul premier și lider PSD a continuat:

„Cum se va forma Guvernul? Klaus Iohannis isi poate propune un apropiat pentru functia de premier. 'Nu vreti baieti, mergem la anticipate'. Klaus Iohannis va desemna un candidat care sa vina din zona PNL dar care sa fie simpatic si altor partide, probabil PMP-ului, UDMR-ului, nu neaparat USR-ului. Candidatul respectiv va incerca sa aglutineze o majoritate in Parlament. Dacă nu reușește, Iohannis propune altul. PSD in momentul de fata are putine sanse de a forma o majoritate. Dar chiar si asa, daca ar reusi, Iohannis va face ca Basescu, va spune 'Nu ati avut o alianta parlamentara, eu iau ordinea partidelor'. PSD nu cred ca ar trebui sa intre la guvernare daca nu are premier. Perspectiva este de a se pregati pentru 4 ani de opozite. Dar nu stie sa se pregateasca pentru opozitie. Avea posibilitatea sa clarifice unele lucruri inainte de alegeri, nu au facut-o”.