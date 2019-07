Adrian Nastase, reactie dupa impartirea functiilor la Bruxelles: Patrulaterul negru din UE

Adrian nastase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul prim-ministru si fost presedinte PSD Adrian Nastase considera ca Europa devine o ograda cu dulai si catei, dupa ce marile puteri si-au impartit functiile de conducere in UE, lasand pe dinafara tarile din est. „Seniorii” isi amintesc semnificatia „patrulaterului negru” din perioada 1992-1996. Iata ca si la nivelul Uniunii Europene se formeaza un nucleu de conducere – Germania, Franta, Italia, Spania – care isi distribuie, in noul mandat, posturile de conducere la nivelul Uniunii, fara sa mai tina seama de „Noua Europa” – Europa centrala si de Est. Este vorba de modelul anuntat, al cercurilor concentrice si, in mod evident, de o alterare a princ ...