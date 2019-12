Adrian Nastase, replica la scrisoarea din diaspora prin care se cere retragerea oridnul Steaua Romaniei

Fostul premier Adrian Năstase reacționează la scrisoarea venită din Diaspora, prin care i se cere președintelui Klaus Iohannis să-i retragă ordinul național ”Steaua României”. Năstase reamintește care sunt motivele pentru care el a fost decorat și le transmite celor din diaspora că azi circulă liber în Europa și datorită eforturilor lui.

”Astăzi, citind stirile, am văzut un Breaking news – „Reprezentantii Diasporei ii cer lui Iohannis să retragă ordinul Steaua României lui Adrian Năstase”. Prima dată, m-am gândit că toti reprezentantii Diasporei s-au intâlnit intr-un for mondial si i-au scris presedintelui României o scrisoare care incepe cu „Domnule Fanfaron” (un mod inadmisibil de adresare, fie vorba intre noi…) prin care ii cereau să fiu sanctionat cu retragerea decoratiei amintite pentru un comentariu făcut in urmă cu trei ani, si care i-ar fi jignit pe membrii diasporei.

M-am mai calmat când am văzut că este vorba doar de o scrisoare a organizatorului mitingului Diasporei din 10 august 2018, – Tommy Iuliu Joul Tomescu, un dentist din Londra care s-a stabilit in Marea Britanie in 2010, probabil ca si in baza eliminării vizelor din 2001 si a negocierilor purtate de mine cu Uniunea Europeană pentru Capitolul JAI. Tot in baza acelor negocieri, distinsul organizator va putea rămâne in Marea Britanie si după Brexit. Si, desigur, va putea veni vara pentru a organiza intâlniri publice.

In ceea ce priveste formula de acum trei ani, cred că cel mai bun lucru este să reiau un comentariu pe care l-am scris pe blog in 25 iulie 2016, stiind totusi că testul PISA a revelat o situatie ingrijorătoare:

„Niște indivizi care nu au văzut emisiunea mea de la Antena 3, au făcut diverse afirmatii stupide, anunțând ca eu as fi jignit „milioane de romani din diasporă”, numindu-i „indieni”, ceea ce evident ca ei nu sunt. Bineînțeles ca nu sunt indieni. Sunt români.

In realitate, problema nu este de etnicitate ci de coeficient de inteligenta. Ma refer la cei care au făcut interpretarea respectiva. Eu am analizat spectrul politic românesc si, in legătura cu USB – in condițiile unei eventuale coalizari a mai multor organizații civice – am folosit o metafora (sa explic ce înseamnă asta?), întrebându-ma dacă nu cumva vor fi mai mulți „generali” (șefi ai organizatiilor afiliate) decât „indieni” (membri, „soldați”). Este o metafora comuna, cunoscuta celor care au absolvit liceul. In acest context, m-am referit si la votantii din diasporă, pornind de la faptul ca numărul celor înscrisi pe listele de vot prin corespondenta, pana acum (era vorba de anul 2016, n.b.), este de doar 3000, fapt pentru care eu nu am nicio responsabilitate.

Le reamintesc celor care ma critica pentru metafora respectiva ca multi dintre cei care formează astăzi diaspora românească au putut călători si munci in Europa datorită eliminării vizelor, realizată de guvernul meu in 2001 si datorită finalizării negocierilor cu Uniunea Europeana, in 2004, ceea ce a permis obținerea unor joburi in străinătate.

In ceea ce privește votul din 2014, înțeleg ca el a fost ok si ca a produs efectele așteptate”.

Din elegantă, nu am reluat si titlul postării de atunci.

PS 1 Eu ii inteleg pe „intelectualii lui Băsescu”, rămasi fără sinecuri, pe talibanii politici – in curs de afirmare, care vor să-mi ia bicicleta sau ceva de genul ăsta pentru că nu am sapcă, dar nu prea inteleg ce legătură are distinsul dentist de la Londra, căruia nu-i răspunde Iohannis, cu participarea mea la receptia natională. Participând acolo, am crezut că, după alegerile prezidentiale, după 15 ani de ură si discordie, poate incepe un capitol nou. Se pare că sansele sunt mici.

Si dacă mai era necesar, repet pentru cei cu un coeficient mic de inteligentă că formula cu „indieni” era o metaforă si nu avea nicio conotatie jignitoare.

PS 2 Sper că agentiile de stiri care au preluat scrisoarea lui Tommy Tomescu, vor prelua si declaratia mea, ca drept la replică.”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.