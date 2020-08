Adrian Nastase, revoltat de eliminarea limbii latine din școli: 'Dovedește, inca o data, lipsa de interes pentru cunoașterea și pastrarea identitații naționale'

Adrian Năstase, fost prim-ministru, critică propunerea de eliminarea a studiului limbii latine din gimnaziu. Fostul lider PSD afirmă că este vorba despre o lipsă de interes în păstrarea identității naționale. STIRIPESURSE.RO a abordat subiectul într-un interviu exclusiv cu președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, care a spus că o astfel de decizie reprezintă 'o eroare a unor decidenți fără perspectivă culturală'

„Sunt, in continuare, la Cornu. Nu e, propriu-zis, o vacanta. Imi ocup timpul cu diverse lucruri prin gradină, prin casă. Incerc să nu mă gandesc prea mult la viitor.

Ceea ce văd la televizor arată un nivel tot mai scăzut al dezbaterii politice, o confuzie permanentă intre atributiila presedintelui si cele ale premierului, derută in sistemul de sănătate, haos in invătămant, lipsă de sperantă in economie.

Letargie la cei mai in varstă, dezorientare la cei mai tineri. „Să ne incărcăm bateriile” in cluburi, pe litoral – desi nu este foarte clar cum isi vor consuma energia acumulata in acest fel. Distractia a devenit, pentru multi dintre ei, valoarea prioritară. „Ba mai mult decat atat” (expresie pe care am invatat-o de la televizor), lipsa de respect, de politete, decizia lipsita de responsabilitate de a nu purta masca sau de a nu respecta distantarea socială arată, la unii dintre ei, o mentalitate si o educatie deficitare.

In aceste conditii, propunerea ministerului educatiei de eliminare a limbii latine din gimnaziu dovedeste, incă o dată, lipsa de interes pentru cunoasterea si păstrarea identitătii nationale la cei tineri. Recent, am schimbat cateva cuvinte la telefon cu fosta mea profesoară de latină de la Sf. Sava – distinsa Maria Capoianu – căreia ii păstrez recunostintă pentru deschiderea unei porti magice spre cultura”, scrie Adrian Năstase pe blog.

Potrivit www.edupedu.ro, grupul de lucru al Ministerului Educaţiei care lucrează la revizuirea planului cadru pentru învăţământul gimnazial a realizat până acum 4 variante de plan-cadru pentru clasele V-VIII.

În Varianta 2 avută în vedere, ar urma să dispară materia “Limba latină”. De asemenea, vor fi tăiate ore de la Limba modernă numărul 2, de la Fizică, Chimie, Biologie, Geografie şi Istorie. În plus, dispar materiile ”Educaţie tehnologică” şi ”Consiliere şi dezvoltare personală”.