Adrian Nastase: Romania nu mai are presedinte

Fostul premier Adrian Nastase a scris pe pagina sa de ca Romania nu mai are presedinte din moment ce Klaus Iohannis este in campanie electorala. Adrian Nastase, 10 clase peste Klaus Werner Iohannis „Klaus Iohannis a renuntat la demnitatea de presedinte al Romaniei. El este, in prezent, doar sef de campanie al PNL pentru europarlamentare si candidat la prezidentiale al aceluiasi partid. Nu mai respecta nici macar aparentele. Merge la reuniuni ale liberalilor, organizeaza intalniri restranse cu liderii de campanie ai PNL. In aceste conditii, de ce ar trebui partidele din alianta de guvernare sa participe la parodia consultarilor de la Cotroceni?", a scris Adrian Nastase. Dac ...