Adrian Nastase s-a DEZLANȚUIT la adresa lui Iohannis: Ipocrizie. A supt serios de la PSD

Adrian Năstase, fost președinte al PSD și fost premier social - democrat, îl acuză pe Klaus Iohannis de ipocrizie. După ce în spațiul public a apărut informația că Iohannis a semnat un protocol de colaborare cu PSD, în 2009, Adrian Năstase susține că Iohannis a primit bani de la PSD pentru multe proiecte pe vremea când era primar.

"As vrea sa intelegeti de ce il acuz pe Iohannis de ipocrizie atunci cand afirma ca, de 30 de ani, PSD a fost o catastrofa si, de aceea, el cere disparitia „PSD-ului”. Dincolo de faptul ca el nu participa la o campanie parlamentara, cu o competitie a partidelor, ci la o campanie prezidentiala, in care cei ce concureaza trebuie sa dovedeasca, in mod esential, tocmai capacitatea de a lasa deoparte haina de partid, in timpul mandatului. Daca Iohannis are ceva de criticat, el ar trebui sa critice programul Vioricai Dancila, nu guvernarea (guvernarile) PSD sau programele acestui partid.

Imi este greu sa inteleg insa, mai ales, inversunarea, ura sa impotriva PSD, a membrilor, liderilor si simpatizantilor sai, in conditiile in care, in perioada in care era primar, „a supt” serios de la acest partid pe care acum il demonizeaza.

Ma intorc la felul in care a functionat colaborarea, la nivelul municipiului si al judetului Sibiu, dintre PSD si FDGR, condus de Iohannis, in perioada 2001-2004. Colaborarea s-a realizat conform punctului IV din protocolul national intre PSD/FDGR, protocol realizat la dorinta expresa a primarului Iohannis care, in Consiliul municipal Sibiu, nu avea majoritatea si dorea ca majoritatea formata din consilierii PSD sa-i sustina anumite proiecte !! Lucru care s-a si intamplat !

S-au realizat, in parteneriat, proiecte importante care au pus in mod hotarator bazele dezvoltarii remarcabile a Sibiului in perioada urmatoare! Proiectele mai importante nu l-au avut pe Iohannis ca autor !!! Ele s-au nascut din colaborarea activa cu mediul economic, cultural, universitar al Sibiului. In baza protocolului, aceste proiecte au devenit o componenta de baza a STRATEGIEI DE DEZVOLTARE a municipiului si a judetului Sibiu. Prezentate si sustinute de PSD la Bucuresti, aceste proiecte au fost sustinute de Guvernul PSD/Nastase !! Fara aceasta sutinere financiara ele nu puteau fi realizate pentru ca depaseau cu mult posibilitatile financiare locale !

Cele mai importante PROIECTE SUSTINUTE DE GUVERN SI IMPLICIT DE PSD au fost :

1- SIBIU CAPITALA CULTURALA 2007 – este un proiect al Guvernului Romaniei, negociat de mine cu premierul Luxembourgului, cu ajutorul ambasadorului Postolache si in care Primaria si consiliul Sibiu au fost parteneri locali ! Guvernul Romaniei, prin Ministerul Culturii, a promovat acest proiect ! In prima faza, Iohannis a privit cu scepticism proiectul … La inceput, la intalnirile care aveau loc in fiecate zi de luni la Ministerul Culturii, cu ministrul Razvan Theodorescu, primarul Sibiului nu a dorit sa participe! Era total dezinteresat de acest proiect … interesul a aparut cand a inteles ca e un proiect realizabil si foarte important! In final si l-a insusit dar, in 2007, el nu a mai invitat pe nici unul din cei care l-au sustinut si realizat.

2 – In vederea realizarii Proiectului SIBIU CAPITALA CULTURALA, prin GUVERNUL ROMANIEI au fost sutinute financiar o serie de proiecte de infrastructura pentru municipiul Sibiu, absolut necesare , printre care :

REABILITAREA CENTRULUI ISTORIC AL SIBIULUI – cu finantare de la Guvernul Romaniei, direct si prin Ministerul Culturii.

Finantarea reabilitarii salii de spectacole THALIA – finantare de la Guvernul Romaniei, prin Consiliul judetean Sibiu.

MODERNIZAREA STATIEI DE CALE FARATA SIBIU – finantare prin Ministerul transporturilor.

3 – Pentru a asigura dezvoltarea economica durabila a municipiului si a judetului Sibiu, s-a sustinut de catre Guvernul Romaniei constructia si finantarea ZONEI INDUSTRIALE VEST CA PARC INDUSTRIAL ( langa Aeroportul Sibiu ). Este unul din primele parcuri industriale din Romania, realizat in parteneriat de catre Guvernul Romaniei si autoritatile locale! Parcul a asigurat dezvoltarea puternica a Sibiului in deceniile urmatoare. Guvernul Romaniei a asigurat prin ministerele de resort si companiile nationale si locale fondurile necesare pentru alimentarea cu energie electrica, gaze naturale, alimentarea cu apa, canalizare si drumuri .

4 – In baza protocolului PSD/FDGR, Guvernul Romaniei a inceput, in 2003, CENTURA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI SIBIU IN REGIM DE AUTOSTRADA – componenta a autostrazii A1- un obiectiv extrem de important ca element de infrastructura pentru atragerea investitorilor in ZONA INDUSTRIALA VEST !!!

5 – In perioada 2001-2004 s-au realizat in Sibiu 2260 locuinte sociale de catre Guvernul Romaniei prin Ministerul Transporturilor ( locul 2 pe tara la nivel de judete). A fost o contributie extrem de importanta la rezolvatea crizei locuintelor, generata de amplul proces de retrocedare a locuintelor solicitate in special de etnicii germani plecati din Sibiu si care au solicitat retrocedarea locuintelor pierdute abuziv in perioada comunista.

6 – Reconstructia VIADUCTULUI GARA MARE care, din cauza gradului mare de uzura si risc s-a inchis circulatiei si ingreuna accesul spre cartiere mari ale Sibiului – proiect la care Guvernul Romaniei a finantat 50% din valoarea investitiei, restul de 50 % revenind in parti egale Primariei Sibiu si Consiluilui Judetean Sibiu !

7 – Finantarea de catre Guvernul Romaniei a celui mai mare COMPLEX FINANCIAR BANCAR din tara care asigura sediile unor institutii extrem de importante pentru cetatenii judetului Sibiu ! In aceea perioada era o criza acuta de spatii pentru functionarea unor institutii vitale judetului si municipiului. Spre exemplu, CASA DE PENSII A JUDETULUI SIBIU , INSPECTORATUL JUDETAN DE MUNCA , AGENTIA JUDETEANA DE PRESTATII SOCIALE , DIRETIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE, CEC , DIRECTIA JUDETEANA DE TELEFOANE , FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE DIN UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA – SIBIU.

Acestea sunt doar cateva dintre cele mai importante investitii sustinute de Guvernul Romaniei in perioada 2000-2004 ! Unele proiecte au continuat evident si in anii urmatori, dar cred ca este extrem de important ca acestea au inceput in perioada guvernarii PSD ! Ele au pus bazele dezvoltarii durabile ulterioare a judetului si a municipiului Sibiu ! Cred ca sibienii sunt cei care au avut cel mai mult de castigat. Ei meritau aceste investitii. Iohannis a fost insa profitorul acestor realizari, obtinute cu sprijinul financiar, masiv, al PSD. Si este cel care acum considera ca PSD a fost „catastrofal” pentru Romania!

Imi mai aduc aminte ca l-am luat cu mine de vreo cinci ori in vizitele pe care le-am efectuat in Germania si l-am invitat in sedintele de guvern. De aceea, mi s-a parut incalificabil faptul ca iesind din sedinta de guvern unde obtinuse un nou sprijin financiar, dupa ce isi rezolvase re-alegerea ca primaral Sibiului, in 2004, a anuntat, la emisiunea lui Marius Tuca, ca el il va vota pe Stolojan!!!

Sper ca intelegeti acum de ce il acuz pe Iohannis de ipocrizie atunci cand critica PSD si cere distrugerea sa. Si de ce va indemn sa votati Viorica Dancila!!", scrie Năstase pe pagina sa.