Adrian Nastase semnalizeaza o perdea de fum: ce ascunde arestarea medicului Mircea Beuran

Fostul premier Adrian Năstase consideră că arestarea medicului Mircea Beuran este o perdea de fum menită să acopere alte teme importante din societate. Năstase susține că Sistemul dorește că acopere toate temele sociale sau de guvernare, iar acesta ar putea fi începutul unei noi perioade de ”tele-justiție”.

„Perdelele de fum” au mai fost folosite de guvernele de dreapta, in România, pentru a deturna discutiile de la chestiuni delicate, economice sau sociale ale guvernării. Ne aducem aminte de felul in care au fost utilizate „cătusele”, tele-justitia in regimul Băsescu. Ca „martor”, pot vorbi mult despre asta…

In primul mandat al lui Iohannis, am avut guvern tehnocrat + guverne PSD. De aceea, a fost nevoie de o altă strategie a dreptei (Iohannis +PPE) – demonizarea stângii.

In al doilea mandat Iohannis (cu guvernul „său), se revine la vechea strategie. După o scurtă etapă de luptă impotriva criminalitătii, se revine la anti-coruptie. Tipetele, in stradă, ale unui Ungureanu anuntau lucrul ăsta iar retinerea doctorului Beuran o confirmă. „Perdeaua de fum” trebuie să acopere „privatizarea” sănătătii, ordonantele de urgentă date, in vrac, „noaptea, ca hotii”, circul numirii guvernelor destinate să cadă, „clasarea” caselor lui Iohannis.

Recunosc, sunt subiectiv in ceea ce-l priveste pe doctorul Beuran. Il cunosc si il apreciez. Am lucrat impreună in guvern dar, mai ales, l-am stiut alături de mine, in clipe grele, la Spitalul Floreasca, in 2012.

Ar fi stupid din partea mea să mă pronunt acum in legătură cu denuntătoarea sa, cu veridicitatea afirmatiilor legate de concursul de la IMF, cu planurile de realizare a spitalelor regionale, a unui nou campus pentru IMF, cu timpul liber al ministrilor sănătătii dar mi se pare că a pune cătuse mâinilor de chirurg – ce a salvat sute de vieti – ale doctorului Beuran este ca si cum ai amputa mâinile unui violonist. Cui foloseste acest lucru? Pentru unii medici ar putea să pară o nouă invitatie de a pleca din tară.”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.