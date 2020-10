Adrian Nastase: Sper ca acțiunile lui Klaus Iohannis sa fie sancționate in carțile de istorie

Fostul premier Adrian Năstase consideră că președintele Klaus Iohannis vrea „Parlamentul său” cu orice preț, lucru care ar trebui sancționat și la vot dar și în cărțile de istorie.

„Iohannis a tinut o nouă conferintă de presă. In situatia dramatică in care a ajuns România, cu aproape 3000 de imbolnăviri zilnice, in parte generate de incăpătinarea sa si a guvernului de a desfăsura, cu orice pret, alegeri locale si de a deschide anul scolar (ca argument pentru tinerea alegerilor locale), Iohannis a dat, ieri, la televizor, tot felul de sfaturi părintesti, subliniind de nenumărate ori că in perioada următoare trbuie să actionăm cu totii, „impreună” pentru a opri epidemia.

„Impreună” dar, din nou, anuntă Iohannis, fără PSD. El incearcă să disocieze intre PSD – care este „rău”, „toxic”, „nociv”, „conservator” – si votantii săi – care sunt oarecum ok. Probabil că Iohannis nu pricepe că treimea alegătorilor care au votat PSD sunt de acord, in principiu, cu politicile acestuia, cu măsurile propuse sau intreprinse.

Incercarea celui care, in fapt, este seful PNL si purtătorul său de cuvânt, de a obtine si „parlamentul său”, „călcând peste cadavre”, fără a tine seama de nevoia de concertare politică inclusiv cu opozitia, va fi, in final, sper, sanctionată la vot dar si in cărtile de istorie”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.