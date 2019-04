Adrian Nastase vine cu sugestii pentru PNL. 'Ințepaturi' pentru Rareș Bogdan: 'Complicate sunt ideologiile partidelor'

Fostul premier al României, Adrian Năstase, le face sugestii de campanie liderilor PNL. Într-un articol postat pe blogul personal Adrian Năstase a prezentat câteva pasaje din Programul Partidului Național-Liberal din anul 1921. Fostul premier face trimiteri la măsurile economice și din justiție pe care le promova atunci PNL.

„În conditiile in care PSD se descurcă bine in campanie si fără ajutorul meu, m-am gândit să dau o mână de ajutor PNL.

Asa cum stiti, după Primul Război Mondial, PNL a fost la guvernare lungi perioade de timp. Motivele au fost legate de numeroasele măsuri, economice si sociale, adoptate intr-o perioadă dificilă.

Iată insă felul in care se pozitiona partidul la sfârsitul anului 1921. In cadrul Programului său, adoptat la congresul general din 27 noiembrie 1921, sunt precizate pozitiile PNL in legătură cu politica natională, politica democratică, dreptatea socială, constitutia, unificarea administrativă, unificarea legislativă (după Marea Unire), „chestia financiară”, propăsirea economică, politica economică, „chestia agrară”, „chestia muncitorească”, „chestia religioasă”, „chestia invătământului”, justitia, „chestia sanitară”, armata, politica externă, criza morală.

In legătură cu ultimul punct, iată ce arăta in program: „In mijlocul crizei morale de azi, PNL crede că printr-o administratie cinstită trebuie să se asigure in tară legalitatea si moralitatea, că abuzurile trebuies pedepsite (existau abuzuri deci si in perioada aceea! n.b.) si că sanctiuni trebuie aplicate. Se cuvine a se reda acestui popor cu suflet cinstit si insetat de dreptate, disciplina morală la care aspiră.”

Este clar, după aproape 100 de ani, PNL vine, in sfârsit, să rezolve această problemă!

Iată si o sugestie interesantă pentru liderii PNL, inclusiv pentru Rareș Bogdan: „Partidul national liberal va schimba impozitele. Va propune un impozit PROGRESIV pe venit mai simplu si mai moderat, va modifica si va usura actualul sistem de prestatii apăsător si nedrept, va desfiinta impozitul pe exploatările agricole, impozitul pe cifra de afaceri care duce la scumpirea traiului si va recurge la un impozit pe avere numai atunci când se va face dovada – până azi nefăcută – că fără o atare măsură extremă si exceptională, finantele statului nu pot fi salvate.”

Complicate sunt ideologiile partidelor! Eu credeam că PSD a venit cu o astfel de propunere. Ei bine, nu. Era vorba de o propunere liberală!”, a precizat Adrian Năstase în articolul său de pe blog.