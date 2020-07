Adrian Popa, dupa ce a plecat de la FCSB: 'Criticile lui Gigi Becali nu mi-au picat foarte bine. Mama este hipertensiva. I se ridica tensiunea'

Fotbalistul Adrian Popa, care s-a despărţit de FCSB după ce marţi i-a expirat contractul, a declarat la Digi Sport că nu a meritat criticile din ultima perioadă ale lui Gigi Becali şi că şi mama sa a fost afectată de acestea.

”Au fost cuvinte foarte grele din partea lui Gigi Becali, nu le meritam, m-au denigrat şi nu este normal. Sunt angajat, poţi să mă critici pentru ce fac în teren, dar în plus, nu mi se pare normal. Nu mi-au picat foarte bine, mama este hipertensivă, i se ridica tensiunea, se consuma pentru mine. Au fost clipe foarte grele”, a spus Popa, relatează News.ro.

Citește și: Adrian Falub are speranțe mari la U Cluj: 'Eu garantez că va ajunge în prima ligă, însă nu într-un mod artificial sau pompieristic'

El a mai vorbit despre cum antrenorul a vrut să-l amendeze, dar şi cum a rămas fără replică atunci când l-a antrebat pe Bogdan Vintilă ce trebuie să joace într-un meci în care a intrat din postura de rezervă.

”Am avut o contră în vestiar, după meciul cu Chindia, când am zis că nu îmi convine că nu joc şi domnul Argeş a zis că mă amendează că denigrez imaginea echipei. Narcis Răducan a fost de faţă şi mi-a spus că nu pot fi amendat. (...) Eu eram trimis în spatele porţii să mă antrenez, când unii juniori erau pe teren. La 32 de ani nu poţi păţi asta. Nu poţi să procedezi aşa cu un jucător de echipă naţională şi nu a fost doar cazul meu, la fel au păţit şi Hora şi Belu. Ne spuneau că la sfârşitul antrenamentului ne vedem la o miuţă (...) Înainte de a intra în teren, l-am întrebat ce trebuie să fac, unde să mă duc, care sunt indicaţiiile tactice. Iar dânsul mi-a spus doar să intru în teren. Tănase şi Pintilii de pe bancă, mi-au spus, du-te, bă, atacant! Şi asta a fost”, a precizat Adrian Popa, potrivit digisport.ro.

Jucătorul a subliniat că şi-a respectat contractul şi cxă problemele sale au început aproape din start: ”Eu am respectat contractul până la capăt, cu brio aş putea spune. Acum sunt jucător liber. Am litigiu cu FCSB, s-a amânat până pe 15 iulie. Eu nu aş spune că problema cu FCSB a început din pandemie. Aş spune că a început în vară, de când am venit la echipă. Am avut, glumind, o lună de miere, până când jucătorii accidentaţi au revenit şi eu nu am mai fost dorit acolo. Eu am venit într-un moment greu pentru FCSB, când echipa era pe ultimul loc. Atunci, domnul Becali m-a sunat şi mi-a lăsat impresia că sunt dorit. Am jucat la început, până când au revenit accidentaţii. Apoi, nu am mai jucat. Dar, eu mi-am făcut datoria. Cu mine în teren, ca titular, nu am pierdut niciun meci”.