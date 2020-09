Adrian Stoian a semnat cu FC Viitorul Constanta

FC Viitorul Constanța anunță transferul jucătorului Adrian Stoian, care a semnat un contract valabil pentru un an cu drept de prelungire pentru încă un sezon cu formația de la malul mării.În vârstă de 29 de ani, Adrian Stoian evoluează ca atacant și are o carieră de peste 10 ani în fotbalul italian, unde a disputat peste 250 de partide, dintre care 95 în Serie A.Format la Școala de Fotbal ''Gheorghe Popescu'', Stoian a evoluat în carieră pentru echipele AS Roma, Pescara, Bari, Genoa, Chievo Verona, Crotone, FCSB și ultima oară pentru Livorno.Adrian Stoian are și două selecții la Naționala României.