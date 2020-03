Adrian Streinu Cercel avertizeaza: ce trebuie sa bem pentru a preveni coronavirusul!

Multi se intreaba daca nu cumva in aceasta perioada ar fi bine sa evite sa mai consume apa de la robinet, din reteaua publica de distributie. Temerile nu sunt, totusi, intemeiate.

A spus-o Adrian Streinu Cercel, seful Institutului „Matei Bals”, din Capitala, in direct la Romania TV. Renumitul profesor ii indeamna pe romani sa bea apa de la robinet fiindca are clor si in felul acesta mor mai repede bacteriile.

Altfel, Adrian Streinu Cercel ne reaminteste ca principala „arma” de lupta impotriva noului coronavirus ramane igiena – sa ne spalam cat mai des si cat mai bine pe maini cu apa si sapun!

Pe de alta parte, profesorul Cercel a starnit o adevarata controversa cu afirmatia ca „alcoolul sanitar nu este bun, nu foloseste la nimic”. Renumitul medic este de parere ca„spirtul medicinal nu e bun. Substantele care sunt pe baza de alcool, dar sunt speciale, care sa fie biocide. Spirtul nu este biocid. Sunt bune si substantele pe baza de clor, dar nu clorhexidina pentru ca s-a demonstrat ca nu este activa pe coronavirus”. Declaratiile lui Streinu Cercel au fost contrazise de numerosi medici epidemiologi, care s-au aratat socati de parerea sefului de la „Matei Bals”.

Tot Adrian Streinu-Cercel a demontat si mitul conform caruia consumul de vitamina C combate coronavirusul de tip nou.

„Este fals, fals cu majuscule! Omul nu face deficit de vitamine asa, din senin. Cat timp o persoana mananca ce trebuie, nu face deficit de vitamine. Cei care fac deficit de vitamine, fac scorbut, ajung la doctor si li se prescrie vitamina C. Dar asta se intampla acum sute de ani, pe corabii. Nu mai este cazul”, a declarat Adrian Streinu Cercel.

