Adrian Streinu-Cercel contrazice OMS și atenționeaza: Coronavirusul nu mai este virusul din Wuhan, este mult mai agresiv

Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București, a declarat joi seara la Digi24 că au început să apară schimbări în comportamentul virusului SARS-COV-2.

„Se va transforma intr-un virus sezonier. Avem cinci coronavirusuri in circulatie, acesta va fi al saselea. Isi va pierde din virulenta dupa doi ani, va da infectii uzuale, s-ar putea sa se schimbe grupa de varsta la care ataca. Deja a inceput sa aiba o istorie pe planeta, el nu mai este virusul din Wuhan, este mult mai agresiv, are niste proprietati de aciuiere la nivelul mucoasei nazale”, a declarat Streinu-Cercel.

„OMS a spus ca modelul suedez e cel mai bun. Imi pare rau, nu sunt de acord”, a mai spus el.

Problema numărului de teste „este o falsă problemă”, a precizat el. Ce contează este să se realizeze studii legate de „circulatia virusului in populatie”. „Ma intereseaza sa stiu care este ciruclatia acestui virus in populatie. Daca vom avea aceste date atunci stim exact ce fel de relaxare putem face si cand o putem ace, cu acuratete. Momentan aceste date ne lipsesc”, a spus managerul Institutului "Matei Balș".

În legătură cu documentul intitulat „Vacanta Mare”, in care Institutul Matei Bals a propus anumite masuri in epidemie, Streinu-Cercel a declarat despre aspectul economic: „Eu am venit cu un sistem de stop-joc. nefiind economist pot sa gandesc la ce vreau. Ca sa dai omului posibilitatea sa intre in Vacanta Mare (8-10 saptamani), trebuie sa-i asiguri confortul existentei. Cum pot sa fac eu statul asta? Prin scutiri de taxe, daca are nevoie de mancare ii asigur, nu-l pun sa plateasca curentul, apa, intretinerea, dupa care toatea lumea reintra in joc, incepe serviciul”.

