Adrian Streinu Cercel explica marea problema a testelor Covid-19 și anunța cat va mai dura pandemia

Profesorul Adrian Streinu Cercel arată că această pandemie ne va mai face probleme încă doi de aici încolo, tocmai de aceea face un apel la unitate și determinare. Totodată, Streinu Cercel a explicat că toate testele pentru Covid-19 se fac extrem de corect, singura problemă apare la recoltarea probelor, asta pentru că nu toți le recoltează corect.

"Discursurile dezbinatoare nu îşi au rostul în acest moment. Toate sistemele sanitare din lume au clacat, nu e nimeni mai deştept sau mai prost decât celălalt. Toţi avem o pandemie şi încă doi ani de zile de aici încolo va trebui să facem faţă şi să trecem cu bine dacă vom fi uniţi”, a mai spus Adrian Streinu-Cercel în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei” de la Antena 3.

„Oamenii ies toţi din ture, astfel încât unii încep să plângă în momentul în care ies din acele costume nenorocite ca de pinguini. Imaginaţi-vă ce înseamnă să stai şi să consulţi în acel costum. Este uşor să punem sub semnul întrebării absolut orice. Ce vreau să remarc este că ar trebui să ne unim în această problemă”, a spus medicul Adrian Streinu-Cercel la Antena 3.

Adrian Streinu-Cercel a precizat că toate testele pentru depistarea COVID-19 efectuate, sunt corecte şi au martori.

"Din punct de vedere tehnologic, Matei Balş a fost singurul institut din România care în februarie a putut să pună la dispoziţie pe platforme PCR modalitatea de determinare a acestui virus şi asta am făcut-o cu pregătiri cu mulţi ani în urmă.

Încă din 2006 ne-am pregătit, am construit un laborator de genetică moleculară, adică am făcut lucruri, nu am stat să vină cineva din Guvern să ne spună ce să facem şi cum să facem.

După care am început să replicăm acest sistem pe PCR în toată ţara, iar acum, da, se găseşte sub diferite platforme şi se pot face cu sutele de teste pe zi fără probleme. Să ştiţi că testele sunt corecte, au martori, adică martorul se compară cu proba şi spune chiar dacă este pozitiv sau negativ.

Nu există niciun fel de dubiu. Problema apare, însă, la modalitatea în care se recoltează din nasul pacientului, ca să spun aşa. Dacă iei din vârful nasului, nu o să obţii mare lucru, dar dacă iei exact aşa cum scrie la carte, atunci testul este corect, cu maximă marjă de sensibilitate” a mai precizat medicul Adrian Streinu-Cercel.