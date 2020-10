Adrian Streinu-Cercel: Fiecare roman infectat, in decurs de 12 zile, infecteaza alte 40 de persoane

Managerului Institutului Național de Boli Infecțioase “Matei Balș” din București, prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, a declarat duminică, în conferința de presă în care și-a anunțat candidatura din partea PSD la alegerile parlamentare, că „abia în 2023” România ar putea să scape de coronavirus.

„De la o persoana infectata in decurs de 4 zile, alte 4 persoane vor fi infectate. Dupa inca 4 zile, alte 9 persoane vor fi infectate. Dupa inca 4 zile, alte 27 de persoane. Asa se face ca de la o persoana infectata in decurs de 12 zile vom avea 40 de persoane infectate. Puteti sa faceti un calcul simplu sa vedeti cam in cat timp populatia Romaniei va ajunge sa treaca toata prin infectie. Ca atare, fiind un virus cu raspandire relativ lenta, nu cu transmitere rapida de 95% ca virusul rujeolos. Pentru coronavirus nu functioneaza sistemul de protectie la nivel de turma. Ca atare, se va intinde pe circa doi ani de zile. In 2023 s-ar putea sa respiram usurat”, a declarat Adrian Streinu-Cercel.