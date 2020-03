Adrian Streinu-Cercel: In primul rand plamanul este afectat de coronavirus. Foarte multi pacienti se vindeca fara sechele

Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel explica faptul ca in prezent in Romania circula peste 300 de virusuri care se localizeaza in aparatul respirator, iar noul coronavirus afecteaza plamanii, datele aratand ca pana la 10 la suta dintre cazurile grave raman cu sechele. Streinu-Cercel afirma ca cei mai multi dintre cei infectati se vindeca insa fara sechele.