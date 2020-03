Adrian Streinu Cercel, un nou semnal de alarma: „Ajungem ca Italia”

Situatia in Romania este pe zi ce trece mai alarmanta. Bilantul persoanelor infectate a trecut de 500, iar numarul deceselor inregistrate din cauza virusului covid-19 a ajuns, in aceasta dimineata, la 8. In ciuda avertismentelor oferite de specialisti, romanii continua sa fie impasibili la ceea ce se intampla. Vazand toate acestea, prof. Dr. Adrian Streinu Cercel transmite un nou avertisment romanilor!

Adrian Streinu Cercel catre romani: „Ajungem ca Italia”

Medicul Adrian Streinu Cercel de la Institutul de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti avertizeaza asupra unui lucru esential in lupta cu coronavirusul. Specialistul face apel catre populatie pentru a ramane in casa si pentru a trata cu seriozitate tot ce se intampla. El insista asupra faptului ca suntem in stadiul in care inca putem preveni raspandirea virusului Covid-19.

De aceea, e foarte important sa respectam regulile impuse – si anume spalarea pe maini cu apa si sapun. ”Romanii trebuie sa se spele cu apa si sapun si sa nu mai iasa din casa, decat cand trebuie sa-si procure cele necesare supravietuirii. Problema e alta si daca nu o rezolvam, in mai putin de o luna ajungem ca Italia. Trebuie sa evitam murdaria, pe romaneste! Avem nevoie sa folosim apa si sapun, pentru a impiedica transmiterea intracomunitara a coronavirusului. Este cel mai important! Romanii trebuie sa inteleaga ca e nevoie sa stea in case”, a declarat medicul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Capitala, intr-o interventie telefonica.

Medicul Adrian Streinu Cercel a lamurit si un zvon aparut in online

Intrebat fiind daca insectele pot transmite virusul Covid-19, medicul Adrian Streinu-Cercel a infirmat acest zvon.

„Clorul este cel care inactiveaza acest virus. Unde este curatenie nu este virus. Virusul sta pe jos, pe clante, pe geamuri. Nu se transmite prin intepaturi. Dar se ia si din locuri care sunt contaminate ceea ce inseamna ca va trebui sa va spalati foarte des pe maini cu apa si sapun, pe fata cu apa si sapun. Si in nas cu apa, fara sapun”, a declarat Streinu-Cercel.

Nelamurirea venea in contextul in care vremea s-ar incalzi, iar mustele si tantarii vor aparea.

Cand se inchie calvarul romanilor

“Voi contraria pe foarte multi oameni. Din punctul meu de vedere, ma intereseza sa nu vad pacienti imbolnaviti. Daca ei se imbolnavesc, vreau sa vad doar formele usoare. Daca oamenii mor, despre ce economie mai vorbim noi? Trebuie o pauza de 10 saptamani dupa care ne putem relua viata. E momentul ca presedintele sa se implice in mod direct. Iar decizia sa fie la cel mai inalt nivel posibil. Trebuie convocat CSAT”, a declarat Adrian Streinu-Cercel in emisiunea lui Marius Tuca, de pe mediafax.ro.

