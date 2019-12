Adrian Tutuianu șterge pe jos cu liderii PSD: 'Nu pot sta la masa cu Rovana, Stefanescu, Radulescu, Manda, Zetea'

Senatorul Adrian Ţuţuianu a declarat, joi, la Moreni, că nu se va întoarce în PSD, susţinând că nu poate sta la aceeaşi masă cu unii lideri social democraţi care l-au criticat dur, el nominalizându-i în acest sens pe Codrin Ştefănescu, Cătălin Rădulescu, Rovana Plumb, Claudiu Manda şi Gabriel Zetea.

"Îi mulţumesc domnului Ciolacu pentru că mă invită pe mine, pe Neacşu şi pe Grindeanu să revenim în PSD. Eu am în construcţie un alt proiect, se numeşte PRO România, şi nu îmi place să mă plimb prin partide. În al doilea rând, domnul Neacşu este vicepreşedinte la ANRE, nu are voie să facă politică, şi domnul Grindeanu este preşedintele ANCOM, nu are voie să facă politică", a spus Ţuţuianu.

Acesta a adăugat că aşteaptă scuze de la preşedintele interimar al PSD pentru unele afirmaţii făcute în spaţiul public de lideri social democraţi din Dâmboviţa, informează agerpres.ro.

"Aşteptam ca domnul Ciolacu să meargă mai departe puţin şi să îşi ceară scuze şi aştept scuze şi de la foştii mei colegi din PSD Dâmboviţa, legat de tot felul de afirmaţii pe care le-au făcut la întrunirile cu oamenii sau prin publicaţiile lor locale în care eu şi Oana (Oana Vlăducă, deputat) am fost făcuţi trădători, securişti, statul paralel, în toate felurile, duşmanii poporului (...). A făcut o minimă reparaţie că a spus că am fost excluşi pe nedrept", a mai spus Ţuţuianu.

Vicepreşedintele PRO România a explicat de ce nu se întoarce în PSD, nici el, nici cei care au plecat odată cu el din PSD.

"Nu putem sta la masă cu personaje gen Rovana Plumb, Goe Plumb (n.red. Ţuţuianu se referă la fiul Rovanei Plumb, Andrei Plumb) sau Oprea (Alexandru Oprea, preşedinte CJ Dâmboviţa, n.r.), după cum nu putem sta la masă cu Codrin Ştefănescu, Rădulescu Mitralieră, cu Manda care m-a exclus cu două mâini ridicate pe sus că am comentat prestaţia nevestei la Ministerul Muncii şi nu pot sta la masă cu un personaj cum e Zetea (...), primul care m-a înfierat cu mânie proletară. Cu aceste figuri, domnul Ciolacu nu va putea face o reformă a PSD. E nevoie de un nou leadership şi este nevoie să aducă în faţă figuri noi care pot relansa stânga românească şi pot crea o punte de legătură cu PRO România în ideea de stângă unită, puternică", a menţionat Ţuţuianu.

Adrian Ţuţuianu a participat, joi, la inaugurarea sediului Pro România de la Moreni, judeţul Dâmboviţa, unde a susţinut şi o conferinţă de presă.