Adrian Vasilescu a SARIT CA ARS dupa ce BNR a fost acuzata ca a SACRIFICAT un miliard de euro pentru a stabiliza leul

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, că scopul rezervei naţionale este de a plăti datoria statului şi de a interveni pe piaţă pentru a asigura stabilitatea valutară a acesteia, conform Mediafax

„Rezerva are două scopuri. În primul rând Banca Naţională trebuie să plătească datoriile statului. Ministerul de Finanţe are un cont la Banca Naţională şi uneori le plăteşte din propriul cont, alteori vine cu lei şi Banca Naţională schimbă leii în valută. Datoria statului trebuie plătită. În luna aceea, noiembrie, datoria statului a fost de un miliard şi jumătate. Banca Naţională a scos un miliard şi jumătate din rezervă şi a plătit datoria statului. Această rezervă este adunată de Banca Naţională şi, prin lege, scopul ei este să plătească datoria şi să intervină pe piaţă atunci când se produce un exces de depreciere sau un exces de apreciere ceea ce înseamnă destabilizarea pieţei valutare. Pentru că rezerva are scopul precis de asigura stabilitatea pieţei valutare", a explicat Vasilescu.

Acesta a adăugat că Banca Naţioanală nu doar că are dreptul de a interveni pe piaţa valutară, ci are obligaţia legală de a acţiona în acest fel, atunci când aceasta se află în dezechilibru.

„Toată deprecierea asta, maximul istoric al prăbuşirii, se scufundă piaţa valutară românească, toată tevatura asta a fost aşa: de la 1 noiembrie şi până în 21 noiembrie când a fost un maxim de depreciere, a fost cursul 4,7808. S-a spus că Banca Naţională a sacrificat un miliard de euro din rezerva naţională ca să susţină leul. În primul rând aceasta rezervă naţională nu este un dar pe care statul român l-a făcut Băncii Naţionale. Nu. Banca Naţională şi-a făcut singură rezerva din acţiuni economice. (...) Banca Naţională nu numai că are dreptul să intervină, ea are obligaţia să intervină. Pentru că rezerva de asta este”, a spus consilierul guvernatorului BNR.