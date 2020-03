Adrian Vasilescu explica de ce se tot depreciaza leul fata de euro

In ultima perioada, leul s-a depreciat puternic in fata euro, doborand record dupa record. Vineri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8127 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de valoarea atinsa joi, fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR.