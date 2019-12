Adrian Zuckerman a preluat indatoririle de Ambasador al Statelor Unite in Romania

Pe 14 decembrie 2019, Adrian Zuckerman a preluat îndatoririle de Ambasador al Statelor Unite în România.Ambasadorul Adrian Zuckerman este un avocat renumit în New York şi, înainte de numire, era partener în domeniul dreptului imobiliar la firma internaţională de avocatură Seyfarth Shaw LLP.El a îndrumat cu succes importanţi clienţi persoane fizice şi juridice prin numeroase tranzacţii şi litigii sofisticate şi complexe. Ambasadorul Adrian Zuckerman a fost preşedintele unui comitet de evaluare a judecătorilor candidaţi pentru posturi la instanţa civilă din New York şi arbitru al Consiliului profesioniştilor din domeniul imobiliar al oraşului New York.Ambasadorul Zuckerman a imigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte limba română fluent. Implicat activ în iniţiative filantropice şi educaţionale, el a fost membru al consiliului de administraţie al Kids Corp., organizaţie non-profit care îi sprijină pe copiii defavorizaţi din Newark, New Jersey şi a fost membru al consiliului absolvenţilor New York Law School.La Massachusetts Institute of Technology (MIT), ambasadorul Zuckerman a obţinut o diplomă de licenţă în ştiinţele vieţii şi o diplomă de licenţă în management de la Sloan School of Management a MIT. El a obţinut de asemenea o diplomă în drept de la New York Law School.