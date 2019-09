Adrian Zuckerman, ambasador SUA in Romania. A primti acceptul Senatului american

Adrian Zuckerman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adrian Zuckerman a primit avizul Comisiei de specialitate a Senatului american pentru a deveni noul ambasador al SUA la Bucuresti, potrivit site-ului institutiei. Nominalizarea lui Adrian Zuckerman a fost pe ordinea de zi de astazi a Comisiei pentru Relatii Externe a Senatului Statelor Unite (United States Committee on Foreign Relations), prezidata de senatorul Risch. ”11. Mr. Adrian Zuckerman, of New Jersey, to be Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United States of America to Romania”. Ancheta la nivel inalt, FBI intervine. Un apropiat al presedintelui Donald Trump, gasit mort in celula Adrian Zuckerman a fost nominalizat oficial de catre Donald Trump pentru f ...