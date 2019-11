Adrian Zuckerman, confirmat ambasador in Romania de Senatul SUA

Senatul american a votat, miercuri, numirea avocatului Adrian Zuckerman ca ambasador al Statelor Unite în România, anunță cotidianul The Washington Post, preluat de Mediafax. Adrian Zuckerman este specializat în industria imobiliară, provenind din firma de avocatură Seyfarth Shaw, cu sediul în New York. El a imigrat în copilărie din România către Statele Unite, conform informațiilor The post Adrian Zuckerman, confirmat ambasador în România de Senatul SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.