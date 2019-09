Adrian Zuckerman, noul ambasador al SUA in Bucuresti

“Domnul Adrian Zuckerman, din New Jersey, va fi ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România”, transmite site-ul instituţiei.



Potrivit foreign. senate.gov, cetăţeanul american născut în România, Adrian Zuckerman, a primit aviz de la Comisia de specialitate a Senatului american pentru postul de ambasador al SUA la București:Aprobarea numirii lui Adrian Zuckerman în funcţia de ambasador a fost amânata de Comisia de Politică Externă a Senatului SUA în luna august a acestui an.Amânarea s-a făcut pe fondul acuzațiilor de hărțuire sexuală. Adrian Zuckerman a fost dat în judecată, în 2008, pentru hărțuire sexuală de către secretara sa, Jamie Ferrauiola, de la firma de avocatură, potrivit presei centrale.Adrian Zuckerman este avocat, și-a început activitatea în Baroul din New York în 1984 şi este partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP, transmite agerpres.ro.Noul ambasador al SUA la Bucureşti s-a născut în România şi a emigrat în America împreună familia, la vârsta de 10 ani. El vorbeşte fluent limba română.În prezentarea făcută pe site-ul Casei Albe, se menţionează că Zuckerman a emigrat în Statele Unite din România la vârsta de 10 ani şi vorbeşte fluent româna.De profesie avocat, el a fost admis în baroul din New York în 1984, fiind partener în cadrul firmei internaţionale de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, a mai ocupat funcţia de co-coordonator al departamentului de servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte a fost coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York. De asemenea, el a ocupat funcţia de preşedinte al unui juriu de selecţie judiciară al unei instanţe civile şi de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York.Activ în domeniul filantropic şi educaţional, Adrian Zuckerman este membru al consiliului Kids Corp şi face parte din consiliul absolvenţilor New York Law School (Facultatea de Drept din New York). Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School.