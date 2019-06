Adriana Bahmuțeanu, operata de urgența: “A durat mai mult de cinci ore!”

Florin Roman, deputat PNL: Șoc și groaza - nu mai sunt bani pentru PNDL Deputatul PNL de Alba, Florin Roman: "In calitate de președinte al Comisiei de Administrație Publica din Camera Deputatilor, am fost informat ca săptămâna viitoare, MDRAP urmează sa transmită notificări către primarii, prin care anunța ca banii pentru Programul National de Dezvoltare Locală sunt aproape epuizați la mijlocul anului. Mai exact, vorbim de o notificare in care se spune alb pe negru ca a fost atins procentul de 80% din totalul creditelor de bugetare, pentru PNDL, alocate in acest an. Adică s-a ajuns la fundul

Bomba cu efect intarziat din Dosarul "Bordei" (III): Filiera juriștilor din Primăria Capitalei In continuare, publicam mai multe date si informatii documentate de Ziuanews care au menirea de a intari suspiciunile legate de un eventual aranjament in cazul Constanda - Bordei. O filiera de avocati de casa care se invart in cercurile lui Basescu, dar si Pandele si care fac "afaceri" in zona Primariei Capitalei. De asemenea vom vedea pe aceasta filiera cam toate institutiile din schema Bordei, si AVAS, si ANPR, dar si GDS Consult si altele. De asemenea, nume importante din anturajul PSD si PD-L (actualmente in PNL), care in decursul timpuleui se aflau in stranse legaturi.

Incident la exercițiul militar Sauber Guardian 19. Ministrul Apărării: Ne asumăm responsabilitatea Ministrul Apărării Gabriel Leș a explicat la Realitatea Tv incidentul din cadrul exercițiul Saber Guardian 19 cu vehicule blindate. Mai multe vehicule blindate au intrat, joi la prânz, pe un teren privat în timpul unor activități de instruire.

Gabriel Leș: Procedura de achiziție a corvetelor multifuncționale a fost SUSPENDATĂ! Procedura de atribuire a contractului de achiziție a corvetelor multifuncționale a fost suspendată de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, a precizat ministrul Gabriel Leș. Consiliul a informat MApN printr-o adresă, unde a motivat că au fost găsite nereguli.

Klaus Iohannis nu exclude să renunțe la Cotroceni pentru șefia Consiliului European Președintele Klaus Iohannis nu a exclus, joi, într-o discuție purtată la Bruxelles cu un ziarist străin, să ocupe funcția de președinte al Consiliului European. Șeful statului a spus că nu vrea să comenteze momentan acest „zvon" si i-a indeamnat pe jurnalisti sa astepte sa vada „cum merg discutiile azi, maine, saptamana viitoare".

5G de la Guvern: Când va fi introdusă în România noua tehnologie Ministrul Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu, anunţă că s-a adoptat în şedinţa de Guvern de joi, 20 iunie, Strategia 5G a Romaniei. "Acest act important defineste parametrii si liniile directoare ale Guvernului Romaniei de inglobare a noilor tehnologii de comunicatii in economie si societate", precizează Petrescu.

Vladimir Putin a amenintat SUA: "Ar fi o catastrofă cel puţin pentru regiune" Un atac al Statelor Unite împotriva Iranului ar avea consecinţe "catastrofale", a avertizat joi preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, în contextul tensiunilor dintre Washington şi Teheran.

Crima cu tentă erotică a surorilor din Mans Crima. Înăuntru, polițiștii rămân uluiți. Pe palierul scării erau două cadavre oribil mutilate: doamna și domnișoara Lancelin. Mama era întinsă pe spate, cu fața zdrobită. Fiica, culcată pe burtă, cu trupul complet ciopârțit.