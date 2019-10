Adriana Bahmuteanu a fost batuta de primul sot din cauza lui Stefan Banica Jr.! Ce s-a intamplat intre ea si celebrul cantaret

Adriana Bahmuteanu a fost batuta de primul sot, fiind orbit de gelozie, din cauza lui Stefan Banica Jr.! Ce s-a intamplat intre ea si celebrul cantaret?

Adriana Bahmuteanu, fosta prezentatoare de televiziune, si-a cunoscut primul sot in perioada liceului. Cei doi erau deja logoditi in clasa a douasprezecea, iar in 1993, cand vedeta a implinit 18 ani, au mers la Starea Civila si s-au cununat in mare secret. Fericirea nu a durat mult, caci, intre timp, el a devenit foarte gelos pentru ca Bahmu isi dorea sa lucreze in presa.

„Eu ma maturizasem si mi-am dat seama ca eu imi doresc altceva de la viata decat el. Imi aduc aminte ca eram vecini cu Romica Tociu si cu Stefan Banica si am vrut sa fac un interviu cu Stefan si mi-am furat-o rau. Am luat bataie din cauza lui, dar asa a fost sa fie. Peste ani de zile m-am mutat intr-un alt apartament, in bloc cu Stefan Banica. Ma urmareste!”, a declarat, amuzata, Adriana.

”El mi-a facut avansuri”

In anul 2006, la OTV, Adriana Bahmuteanu a povestit ca Stefan Banica Jr. i-a facut avansuri pe vremea cand erau vecini la bloc, dupa cum declara mai sus. Ea la sase, el la unu, dragostea s-ar fi putut infiripa, dar Bahmu a refuzat sa aiba legatura cu atistul, caci nu era genul ei.

„Daca voiam sa am o relatie cu el, as fi avut-o inca de acum sase ani. El mi-a facut avansuri pe vremea cand eram vecini de bloc. Eu stateam la sase, el la etajul 1. Totul s-a intamplat dupa despartirea lui de Mihaela Radulescu. Stefan trecea atunci printr-un divort si nu-i era deloc usor, chiar daca toti stiau ca el a fost cel care a dorit sa se separe de Mihaela. Suferea si probabil ca era mai vulnerabil in acea perioada.

Desi eu voiam sa fim doar prieteni, insistentele lui m-au facut sa il indepartez de mine. Nu mi-a placut de Banica ca barbat, nu e genul meu. Eram mai inalta ca el, ce sa fac cu el? Ne vedeam zilnic, aveam ore similare de plecat de acasa. Am fost de cateva ori si in casa lui. Eu as fi vrut ca el sa fie ca fratiorul meu, iar el voia altceva. Si in plus, eu eram si sunt si acum prietena cu fosta lui sotie, Mihaela, si daca as fi avut o relatie cu el, nu m-as mai fi putut uita in ochii Mihaelei”, a spus Adriana Bahmuteanu.

