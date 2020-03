Adriana Pistol, șefa Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile: 'Nu e exclus ca Romania sa ajunga la mii de cazuri de coronavirus'

Adriana Pistol, directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, nu a exclus, luni, la emisiunea "Marius Tucă Show", ca România să înregistreze mii de cazuri de coronavirus, anunță MEDIAFAX.

"Atunci când în China au existat toate acele evenimente și au introdus carantină chinezii în acele zone, Italia nu a fost prea activă în acel moment. Au instituit măsuri ceva mai tardiv. Motiv pentru care foarte multe persoane din China au călătorit în zona respectivă, au avut foarte mulți turiști în Italia. Nu a existat un control și astfel s-a împrăștiat foarte repede. E o zonă turistică Lombardia, Venetto. Eu nu cred că s-a transformat (virusul -n.r.). Se vorbește că ar exista două tulpini diferite. Nu e concretizat acest aspect. Dacă ne uităm la paternul transmiterii din China, unde s-a făcut transmisiunea în Hubei, celelalte regiuni ale Chinei, transmiterea a fost mai lentă, cu mai puține decese și mai puține cazuri severe. Acum în Italia a început mai lent și a răzbufnit ulterior, cu mai multe cazuri și mai multe decese", a declarat Adriana Pistol, directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, la emisiunea "Marius Tucă Show".

Specialistul român a precizat că același lucru pare să se întâmple acum în Spania.

"Spania a început cu câteva cazuri, a început în Tenerife, un hotel, iarăși turiști. A mers liniștit o perioadă de timp, iată acum Spania are o explozie de cazuri. Peste 5.000 și ceva aveau ieri. Ne uităm în Franța. Franța a început din nou cu câteva cazuri, dar a explodat parcă mai repede ca Spania, cu cazurile. Noi urmărim toate aceste modele petrecute în țările vecine. În mod logic, ne așteptăm să se întâmplă acest lucru și la noi. Ar fi stupid să nu o facem. Prefer să ne așteptăm și să fim pregătiți într-un fel", a mai spus directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, la emisiunea "Marius Tucă Show".

Adriana Pistol nu exclude ca țara noastră să înregistreze mii de cazuri de coronavirus.

"Nu este exclus (ca România să înregistreze mii de cazuri -n.r.), urmând același patern de evoluție pe care îl vedem la toate statele din jurul nostru. Ceea ce încercăm e să reducem, să nu avem 20.000 ca Italia, să avem doar 1.000, pentru că acest lucru se poate face. Am fost consultați, depinde în unele momente am fost consultați, în altele nu am fost consultați. Depinde de decizii", a declarat Adriana Pistol.