Adriana Saftoiu detoneaza NUCLEARA - Misterul convorbirilor Alexandrei pe telefonul unui polițist: 'Este un dialog ideal ceea ce nu am auzit eu ieri in comisie'

În spațiul public au apărut detalii legate de două convorbiri pe care Alexandra le-a avut cu doi polițiști, după apelurile la 112. Tonul este cu totul diferit față de cel din înregistrările de la 112, iar mențiunea legată de acestea figurează doar în raportul MAI apărut parțial pe surse.

"Din documentul pe care l-am văzut în spațiul public și care ar aparține MAI, nu recunosc elemente în conversația pe care am ascultat-o ieri. Nu coincid cu elemente care au apărut în dialogul dintre Alexandra, operatorul de la 112 și polițist", a declarat deputatul Adriana Săftoiu, unul dintre aleșii care a participat la Comisia de Apărare în care au fost redate cele trei apeluri telefonice ale Alexandrei la 112.

Mai mult, aceasta spune că ar fi fost potrivit ca discuția să fie așa cum este prezentată în raportul MAI, apărut în spațiul public. "Sunt ușor surprinsă de ce apare în acest presupus raport, pentru că este un dialog ideal ceea ce nu am auzit eu ieri în comisie. Doar dacă nu cumva se ascund elemente că au mai existat convorbiri cu Alexandra, altele decât cele înregistrate la 112. Sper ca ministerul de Interne, după ce prezintă raportul în CSAT, să lămurească situatia", a mai spus Adriana Săftoiu.

'Am trecut prin multe prin viață, dar să aud ultimele cuvinte ale unui copil care a pățit ce a pățit și să știu că după aceea a fost ucisă este foarte greu. Am văzut că au apărut stenograme cu discuții de acolo. Nu pot să le confirm, nici să le infirm, dar nu au venit din zona Parlamentului, pentru că au mai fost și alte convorbiri despre care noi nu am știut, cele ale polițiștilor de pe telefoane personal direct cu ea. Am văzut aseară la televizor peste tot. Despre acestea trebuia să ne povestească MAI, dacă venea ieri (la audieri în Comisie – n.r.)", a declarat Bogdan Ionel Rodeanu, vicepreședinte al Comisiei de Apărare.

Reprezentanții Ministerului de Interne nu s-au prezentat luni la audierile din Comisia de Apărare, aceasta urmând să convoace din nou conducerea MAI pentru săptămâna viitoare.

Totodată, președintele Comisiei de Apărare, Dorel Căprar, a declarat, pentru MEDIAFAX, că forul pe care îl reprezintă va cere și detalii privind convorbirile la care se face referire în documentul apărut în spațiul public.

"Următoarea ședință va fi convocată săptămâna viitoare. Vom face o adresă oficială pentru a fi pus la dispoziția comisiei detaliile legate de raport și înregistrările de pe telefoanele personale ale polițiștilor", a declarat Dorel Căprar, președintele Comisiei de Apărare.

Alexandru Cumpănașu, unchi al Alexandrei, a prezentat pasaje din raportul MAI privind evoluția pe ore a dispariției fetei, în care se arată că un polițist a apelat la numărul de pe care sunase Alexandra la 112 și a cerut date în plus. Raportul urmează să fie pus pe masa CSAT.

Potrivit textului publicat din raport de Alexandru Cumpănașu, un agent de poliție a sunat-o de pe telefonul personal pe Alexandra la ora 11.13, iar 16 minute mai târziu șefului Biroului Investigații Criminale a apelat numărul de telefon utilizat de victimă. De fiecare dată reiese un dialog menit să se afle toate detaliile și fata este sfătuită.

Dacă ne uităm la apelurile făcute de Alexandra la 112, reiese că aceste convorbiri cu polițiștii ar fi avut loc după apelurile de urgență.

Apelurile la 112 au avut loc la orele: 11.05, 11.06 și 11.12. Ce nu corespunde însă este faptul că STS a anunțat că după ora 11.12, telefonul a fost închis, operatorul revenind de 9 ori, dar fără rezultat.

Din raportul MAI prezentat pe surse:

"- ora 11.13: în vederea obținerii de detalii suplimentare legate de locație, un polițist din patrula de ordine publică pedestră a apelat numărul de telefon utilizat de victimă, ocazie cu care aceasta a indicat detalii despre locația unde se afla și a comunicat adresa de pe cartea de vizită care aparținea unui inginer de cadastru, pe nume ...

- Întrucât a existat o neconcordanță între adresa indicată de victima și cea unde se afla aceasta, agenții de poliție din patrula de ordine publică pedestră au revenit la Poliția Municipiului Caracal și au raportat evenimentul șefului Biroului Investigații Criminale.

- ora 11.29: șefului Biroului Investigații Criminale a apelat numărul de telefon utilizat de victimă, ocazie cu care acesta a încercat să o calmeze pe fată și să obțină detalii suplimentare despre locație.

- Victima a relatat că este sechestrată într-o casă de un bărbat care în acel moment nu se afla langă ea, fiind plecat la farmacie să cumpere cremă pentru a-i trata rănile provocate la mâini. Totodată, victima a precizat că în acea curte se afla un brad, un nuc, o mașină platformă cu fiare vechi, un autoturism gri și mai mulți câini - lup dezlegați".

Potrivit surselor judiciare, dialogurile înregistrate la 112 și care au fost ascultate de reprezentanții Comisiei de Apărare, sunt pe un cu totul alt ton și altă atitudine din partea polițistului.

Mai precis, de fiecare data i se face legătura cu Viorel Florescu, agent de Poliție. Raportul MAI arată că acesta a avut o atitudine “refractară”, neimplicându-se în obținerea de date pentru identificarea locației. Potrivit surselor citate de MEDIAFAX, convorbirile sunt de-a dreptul șocante. Agentul de Poliție îi spune la un moment dat: “Nu mai ține linia ocupată”.

A doua oară când sună, Alexandra este preluată de un alt operator STS, care o întreabă din nou cine ea, iar ea spune “Sunt fata răpită”.

Surse apropiate anchetei susțin că schimbul de replici este greu de relatat, cu întrebări deloc pregătite, care nu duceau niciunde și care nu ajutau deloc victima. Mai mult, Alexandra nu este sfătuită cum să se comporte față de agresor sau ce să facă până la sosirea echipajelor.