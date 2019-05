Adriana Saftoiu dezvaluie un FALS GROSOLAN: DNA ar putea inhața 14 parlamentari dintr-un foc

Deputatul PNL, Adriana Săftoiu, dezvăluie un fals grosolan comis în Parlament, la Comisia pentru Drepturile Omului. Săftoiu arată că la ultima ședință erau prezenți doar trei deputați, dar pe listele de prezență apăreau 17 deputați prezenți, asta pentru încasarea diurnei de participare la ședință.

”E campanie. Camera Deputaților a decis să muncim o zi pe săptămână, marți. Vreo trei ore plen, apoi comisii. In total, probabil, 4 ore pe săptămână. Ultima săptămână de campanie- liber. Plata însă integral.

Cum arăta ieri prezenta la Comisia pentru drepturile omului, in imagini (drepturile atât de invocate de politiceni). In teorie, adică pe listă, semnați ca prezenți cam toți din cei 17 membri. În practică, am fost doar trei: președintele de comisie, I Iusein, vicepreședintele D Vasile și eu.”, arată Adriana Săftoiu.

Dacă procurorii DNA s-au autosesiza s-ar bucura de un adevărat festin. Nu mai puțin de 14 parlamentari s-ar putea dovedi vinovați de ”fals în înscrisuri sub semnătură privată”, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.