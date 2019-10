Adriana Trandafir, despre problemele financiare: „Am facut tot felul de lucruri ca sa castig niste banuti”

Adriana Trandafir, actrita pe care o putem urmari in rolul Veoricai din serialul “Sacrificiul“, a facut cateva dezvaluiri din adolescenta sa. Aceasta muncea mult pentru a castiga bani si era dispusa sa lucreze orice.

Adriana Trandafir, in varsta de 63 de ani, nu a avut o copilarie foarte usoara. Aceasta muncea din greu pentru a fi recompensata si nu se dadea inapoi de la muncile care nu-i placeau. Ba chiar, Adriana Trandafir a dezvaluit ca a fost nevoita inclusiv sa vanda paine in adolescenta sa: “Mama mea ma punea sa fac prin curte diverse lucruri, care nu erau pe placul meu si eram platita in dulciuri, care nu se gaseau pe vremea aceea. Tin minte ca atunci cand am primit prima banana, drept recompensa pentru munca depusa in curte, am mancat-o cu tot cu coaja si nu se ducea, nu intelegeam de ce toata lumea spune ca banana este extraordinara.

Ulterior in studentie am vandut paine la un centru de paine de la mine din sat. Am facut tot felul de lucruri ca sa mai castig niste banuti. Cand mergeam iarna cu colindul mergeam din dorinta de a vedea cine primeste mai multi covrigi, biscuiti. Tot un fel de job era si acesta“, – a declarat Adriana Trandafir pentru okmagazine.ro.

Adriana Trandafir a avut probleme cu banii si ulterior. In urma procesului de divort, Adriana Trandafir a pierdut custodia fiului sau, Stefan Bogrea, pe motiv ca nu-l poate intretine: “Am ramas atunci singura, fara baiat si parasita de tatal meu, care a plecat din Tribunal la brat cu fostul meu sot!”, – declara Adriana Trandafir in urma cu cativa ani. In prezent, indragita actrita este casatorita cu Bogdan, cel care-i este alaturi de peste 20 de ani si cu care are o fata, pe Maria Speranta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.