Adriana Trandafir, la momentul adevarului: „M-a durut foarte tare!”

Adriana Trandafir a vorbit despre cei doi copii pe care-i are și de c are este foarte mândră. Băiatul este avocat și predă la facultate, iar fiica este studentă la Marketing în Olanda. Maria Speranța, fiica ei, nu i-a spus niciodată mamei sale că faima ei s-a răsfrânt cumva și asupra sa. Actrița a descoperit […]

The post Adriana Trandafir, la momentul adevărului: „M-a durut foarte tare!” appeared first on Cancan.ro.