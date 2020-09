Adus din Caracal, procurorul 'Talpa-Iute' interzice o gazeta la Deva

Cătălin Alexandru Zăvoianu, fost procuror șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, a luat decizia de a interzice distribuirea unei publicații în județul Hunedoara. Zăvoianu a luat această decizie în calitate de președinte al Biroul Electoral Municipal Deva, la solicitarea liderului PNL, deputatul Lucian Heiuș.

Mai mult, procurorul Zăvoianu a solicitat Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara să ia măsuri pentru identificarea celor care distribuie gratuit numărul 137 din 23 septembrie 2020 al periodicului „Vocea Hunedoarei”.

Cătălin Alexandru Zăvoianu este unul dintre cei trei procurori care au așteptat o noapte întreagă la poarta casei lui Gheorghe Dincă după apelul disperat al adolescentei dispărută Alexandra Măceșanu. Din acest motiv, Zăvoianu a fost anchetat. Este celebră fuga sa din 29 august 2019. Procurorul oltean a fost audiat pe 29 august la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). La ieșirea de la audieri, Zăvoianu a anunțat jurnaliștii că nu are declarații de făcut, apoi a luat-o la fugă, cu reporterii după el. Scena urmăririi i-a adus procurorului poreclele de Speedy și Talpă-Iute.

Reacția jurnaliștilor interziși

„După apariția săptămânalului Vocea Hunedoarei am primit zeci de telefoane de la hunedoreni care ne-au mulțumit și ne-au încurajat să contiuăm demersul nostru. Am vorbit cu sute de hunedoreni în această campanie electorală care ne-au spus că au înțeles cine sunteți tovarășe Heiuș. Un politruc, care simte că îi fuge „foncția” de sub șezut, un neavenit în politica hunedoreană care a avut grijă să se înconjoare de sinecuriști și care a împărțit cu nemiluita posturi bine plătite pe la stat. Te folosești de pârghiile pe care le ai să ne intimidezi ? Foarte bine! Dacă atât ai înțeles și ai învățat în anii în care spui că ai făcut politică , eu spun că nu ai înțeles nimic”, a scris în ediția on-line a publicației jurnalistul Iulian Stroia.

Plângerea a fost depusă la BECM de către Partidul Național Liberal și vizează periodicul de opinie „Vocea Hunedoarei” care a publicat în numărul 137 din 23 septembrie 2020 o serie de articole de analiză politică, în unele fiind criticați anumiți candidați la alegerile locale.

Săptămânalul, care se distribuie gratuit la nivelul județului Hunedoara a stârnit mânia liderilor PNL care acuză ziariștii că acționează la comandă politică. Însuși liderul PNL Hunedoara, deputatul Lucian Heiuș a cerut INTERZICEREA PUBLICAȚIEI.