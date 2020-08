Adversarele echipelor romanesti in cupele europene la volei, sezonul 2020-2021

Forul european de volei (CEV) a operat, vineri, tragerea la sorţi a meciurilor din cupele continentale, competiţii în care sunt angrenate şi echipe româneşti. În Liga Campionilor, România are o singură reprezentantă la masculin – Arcada Galaţi, potrivit news.ro.

Potrivit tragerii la sorţi de vineri, de la Luxemburg, echipele româneşti au următoarele adversare:

Masculin

Liga Campionilor – grupa B: Sastamala (Finlanda), OK Ribola Kastela (Croaţia), Arcada Galaţi (turul I, între 22 septembrie – 8 octombrie)); câştigătoarea grupei va merge în turul II, grupa G, cu câştigătoarele grupelor A şi C (între 13-29 octombrie), pentru un loc calificant în grupa principală C;

Challenge Cup – faza 16-imi: Barkom Lviv (Ucraina) – Dinamo Bucureşti, între 8-10 octombrie turul, respectiv 13-15 octombrie returul.

Feminin

Cupa CEV – faza 16-imi: ZOK UB (Serbia) - Ştiinţa Bacău; învinsă turul I Liga Campionilor – CSM Târgovişte, între 20-22 octombrie turul, respectiv 27-29 octombrie returul;

Challenge Cup – faza 16-imi: CSM Lugoj tur liber, calificată în faza optimilor de finală; Volei Alba Blaj – VBC Chesaux (Elveţia), Dinamo Bucureşti – FC do Porto (Portugalia), între 8-10 octombrie turul, respectiv 13-15 octombrie returul.