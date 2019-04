Adversarele Simonei Halep la Stuttgart

Simona Halep 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Locul 2 mondial si cap de serie numarul 2, Simona Halep, va juca direct in turul doi la turneul de la Stuttgart cu invingatoarea meciului dintre Sara Sorribes Tormo si Andrea Petkovic. Clasamentul WTA: Sorana Cîrstea urca în top, Simona Halep, Mihaela Buzarnescu si Irina Begu, nicio schimbare! Spaniola Sorribes Tormo este locul 75 mondial si a ajuns pe tabloul principal venind din calificari, in timp ce germana Andrea Petkovic este locul 71 mondial si beneficiaza de un wild card la Stuttgart. Halep si Sorribes Tormo nu s-au mai intalnit pana in prezent, in timp ce in intalnirile cu Petkovic jucatoarea din Constanta conduce cu 7-1. Daca ti-a placut articolul, te ...