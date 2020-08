Adversarul lui Putin, in coma, dupa ce a baut o ceașca de ceai intr-un aeroport

Politicianul rus de opoziţie Aleksei Navalnîi se află în comă într-un spital din Siberia, după ce a băut o ceaşcă de ceai în care, potrivit purtătoarei sale de cuvânt, ar fi fost pusă otravă, informează joi Reuters, preluată de Agerpres. Navalnîi, 44 de ani, se află la terapie intensivă şi este conectat la un aparat […] The post Adversarul lui Putin, în comă, după ce a băut o ceașcă de ceai într-un aeroport appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.