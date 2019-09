AEP: 38.944 de romani din diaspora - inscrisi pentru votul in sectii; 41.003 - pentru votul prin corespondenta

Termenul pentru înscrierea românilor din străinătate la prezidenţialele din luna noiembrie a expirat duminică, pentru vot la secţii optând 38.944 de alegători, iar pentru votul prin corespondenţă 41.003, potrivit site-ului votstrainatate.ro, deschis de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). Guvernul a adoptat săptămâna trecută o ordonanţă de urgenţă prin care s-a stabilit că data de 15 septembrie este termen limită pentru înregistrarea cetăţenilor români cu drept de vot din străinătate ca alegători prin corespondenţă, respectiv ca alegători la o secţie de votare organizată în străinătate. Preşedintele AEP, Florin Mituleţu-Buică, i-a asigurat, din nou, pe alegătorii români din străinătate că utilizarea datelor cu caracter personal este destinată "exclusiv proceselor electorale". Potrivit unui comunicat de presă remis, luni, AGERPRES, în opinia preşedintelui AEP, informaţiile potrivit cărora datele personale ale alegătorilor români din străinătate ar putea ajunge la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) "sunt de natură să descurajeze exercitarea dreptului de vot de către aceştia". "Registrul electoral, gestionat de AEP, cuprinde datele personale ale tuturor cetăţenilor români cu drept de vot. Nu am pus, nu punem şi nu vom pune aceste date la dispoziţia niciunei entităţi a statului, cu excepţia celor implicate în organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale, deoarece instrumentele legale ne spun că nu avem voie", a precizat Mituleţu-Buică. El a mai spus că listele electorale permanente cu cetăţenii români înregistraţi ca alegători în străinătate se întocmesc doar pentru alegerile prezidenţiale din acest an. AGERPRES/(A, AS - autor: Dana Piciu, editor: Florin Marin, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: Autoritatea Electorală Permanentă / Facebook