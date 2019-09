AEP a decis: PSD nu primeste inapoi banii cheltuiti la europarlamentare

PSD nu va primi înapoi banii cheltuiţi în campania pentru europarlamentare. Este decizia Autorităţii Electorală care a respins rambursarea către PSD a sumei cheltuite de partid în campania electorală pentru alegerile europarlamentare. Este vorba de 3,38 milioane de lei, iar motivul refuzului este că persoana împuternicită nu a prezentat semnătura preşedintelui de la acel moment The post AEP a decis: PSD nu primeşte înapoi banii cheltuiţi la europarlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.