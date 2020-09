AEP a plimbat diplomați straini pe la secțiile de votare din Capitala

Autoritatea Electorală Permanentă informează că organizează un program electoral de observare a alegerilor locale, cu participare internaţională, care se va desfăşura exclusiv în ziua alegerilor din data de 27 septembrie. Potrivit unui comunicat al instituției, reprezentanţii misiunilor diplomatice, însoţiţi de reprezentanţi din cadrul AEP, vor vizita mai multe secţii de votare din Bucureşti, în diverse […] The post AEP a plimbat diplomați străini pe la secțiile de votare din Capitală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.