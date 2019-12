AEP a virat peste 21 milioane de lei in conturile partidelor. Cat va incasa fiecare formațiune

Autoritatea Electorală Permanentă a virat în conturile a cinci partide – PSD, PNL, USR, ALDE şi PMP – subvenţii în sumă totală de 21.051.599,62 lei. Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 11.979.328,89 lei, Partidul Naţional Liberal – 5.488.476,80 lei, Uniunea Salvaţi România – 1.614.011,93 lei, Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – 1.192.977,41 lei. De The post AEP a virat peste 21 milioane de lei în conturile partidelor. Cât va încasa fiecare formațiune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.