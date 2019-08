AEP refuza rambursarea celor 3,3 milioane de lei cheltuite de PSD in campania pentru europarlamentare

Partidul Social Democrat este singura formaţiune politică pentru care Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a refuzat rambursarea cheltuielilor din campania electorală pentru alegerile europarlamentare, potrivit unui raport al AEP publicat în Monitorul Oficial. “Astfel, având în vedere că cererea de rambursare nu a fost depusă cu respectarea art. 34 alin. (5) şi art. 63 alin. (2) The post AEP refuză rambursarea celor 3,3 milioane de lei cheltuite de PSD în campania pentru europarlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.