Aeroportul care o sa te faca sa crezi ca Otopeni e o halta ordinara - FOTO

China e inaintea noastra la extrem de multe lucruri, dar acest aeroport intrece chiar si infrastructura celor mai civilizate tari. China va avea un aeroport nou in capitala, dar nu arata deloc ca o cladire obisnuita. Acesta se numeste Beijing Daxing International Airport, dar arata mai mult a nava spatiala. Structura acestuia se intinde pe o suprafata care ajunge la 313.000 metri patrati. Terminalele vor avea o capacitate de 620.000 de zboruri pe an, care vor transporta aproximativ 100 de milioane de pasageri si patru milioane de tone de incarcatura. Aeroportul va deveni al doilea cel mai mare din lume, in ceea ce priveste numarul de pasageri. Costructia structurii cu o arhitectura futurista a incepu ...