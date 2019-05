Aeroportul International Iasi, gazda unui eveniment de referinta pentru industria aviatica din Europa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); A 12-a editie a Forumului ACI EUROPE Leadership and Human Resources, reuniune anuala a membrilor Consiliului International al Aeroporturilor din Europa (Airports Council International Europe), s-a desfasurat zilele acestea la Iasi. Evenimentul (6-7 mai 2019), destinat managementului si resurselor umane, a fost organizat in premiera in Romania, de catre Aeroportul International Iasi, cu sprijinul Universitatii „Al.I.Cuza” din Iasi si a Universitatii Politehnica Bucuresti. Forumul a adunat in capitala Moldovei peste 30 de participanti din 16 state membre ale Uniunii Europene, si nu numai (Spania, Italia, Grecia, Finlanda, Germania, Bulgaria, Elvetia, Cipru, Croatia, Lituania, Islanda, Rep. Ceha, Austria, Israel, F ...