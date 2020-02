Aerul de munte l-a amețit pe ministrul Mediului: Costel Alexe, fanul Brașovului pe care il declara acum doua saptamani cel mai toxic din țara

Schimbare de atitudine radicală a ministrului Mediului, Costel Alexe, asupra calității aerului la Brașov. Dacă în urmă cu două săptămâni lansa alerte peste alerte privind nivelul ridicat de toxicitate a aerului, la Brașov, și îl convoca pe primarul George Scripcaru, în ședințe la București, astăzi ministrul, aflat în vizită la Brașov, s-a transformat în fanul numărul unu al orașului de la Poalele Tâmpei. Schimbarea de discurs a lui Costel Alexe i-a lăsat cu gura căscată pe jurnaliști. Brusc, din cel mai poluat oraș al României, Brașovul a fost zugrăvit de ministrul Mediului un exemplu în lupta cu poluarea, motiv pentru care Costel Alexe a simțit nevoia să-i gâdile urechea, primarului Brașovului și nu gratuit, ci argumentat, potrivit brasovstiri.ro.

„Mă bucur foarte mult că am avut această întâlnire, pentru că sunt pași importanți pe care îi face și Primăria Municipiului Brașov, și Consiliul Județean, în tot ce înseamnă problematica de mediu. Observ grija pe care o are administrația publică locală pentru calitatea aerului și măsurile din Planul Integrat de Calitate a Aerului se implementează constant, iar aceste măsuri sunt tocmai pentru a le asigura brașovenilor un aer mai curat. Sunt convins că vom ajunge într-un viitor foarte apropiat ca Brașovul să fie unul dintre cele mai verzi orașe din România. Ministerul sprijină în momentul de față această politică, și la Brașov va ajunge în acest an un laborator mobil care va fi utilizat de Agenția de Protecție a Mediului. Știu de ani buni, administrația publică de la Brașov, îmi place foarte mult cum arată municipiul Brașov, cred că s-au făcut pași importanți, iar lucrurile s-au schimbat mult în bine față de acum zece, cincisprezece ani. Comparativ cu alte orașe din țară, Brașovul este un oraș foarte bine administrat. Eu ieșean fiind, cred că sunteți cu cel puțin câteva ture de stadion înaintea Iașiului, în modul cum gestionați această problemă“, a spus ministrul mediului, Costel Alexe.