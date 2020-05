Afacere inspirata de pandemie: O echipa de psihologi romani s-a hotarat sa mute definitiv terapia on-line

O echipă de psihologi și specialiști în dezvoltare personală lansează i-Therapy, primul ”Uber” online de servicii integrate destinat persoanelor interesate să obțină echilibrul între viața personală și cea profesională. i-Therapy integrează terapeuți cu competențe diferite, dar complementare – psihologi, specialiști în wellbeing și dezvoltare personală. ”În România, a merge la psiholog este neobișnuit, costisitor iar […] The post Afacere inspirată de pandemie: O echipă de psihologi români s-a hotărât să mute definitiv terapia on-line appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.